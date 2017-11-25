Адамову на тренировке сломали лицевую кость

Помощник главного тренера «Ростова» Леонида Кучука Роман Адамов вчера принял участие в тренировке команды желто-синих 2003-го года рождения. Во время выполнения одного из упражнений ему была нанесена травма – перелом лицевой кости. Тренеру была сделана срочная операция. Обошлось без тяжелых последствий.

Сегодня Адамов уже смог приступить к исполнению своих обязанностей.

«Это футбол, так бывает. В одном из эпизодов наш воспитанник решил пойти «до конца», а я пытался сыграть головой, и мы столкнулись. Несмотря на мою травму, меня радует, что ребята доигрывают эпизоды, не бояться идти в стыки и понимают, что футбол – это мужская игра.

Подрастающее поколение ФК «Ростов» – настоящие мужики, и я уверен, что они принесут эти важные качества через всю свою карьеру. Со мной же все в порядке, я уже работаю», – прокомментировал прроизошедшее Адамов.

Напомним, Адамов в бытность игрока защищал цвета ростовчан с 2001 по 2004, а также с 2010 по 2012 год.