Моуринью: «Уход Феллаини? Это не под моим контролем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал интерес «ПСЖ» к полузащитнику Маруану Феллаини.

«Да, я обеспокоен его возможным уходом. Этот вопрос обсуждается на уровне клубного совета. Поэтому я просто жду и надеюсь, что они придут к договоренности. Эта ситуация не под моим контролем», – сказал португалец.

В текущем сезоне 30-летний бельгиец забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 11-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает Феллаини в 12 миллионов евро.

Ранее интерес к хавбеку проявлял «Галатасарай».