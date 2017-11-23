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Бердыев: «Многим нападающим нужно брать урок с Вернблума»

23 ноября 2017, 14:40
8

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист признался, что для него стала открытием игра полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на позиции нападающего.

– То, что ЦСКА играл в Лиге Чемпионов им не мешает. Там другой принцип подготовки. Играть и восстанавливаться иногда легче, чем готовиться неделю. Если вспомнить «Ростов», то там как раз мы показывали лучшую игру, когда играли еще и в Лиге чемпионов.

– В последних матчах Понтус Вермблум играет центрального нападающего. Как вы готовитесь к нему?

– Честно говоря, для меня это открытие – умение так играть остро. Он играет на своих сильных качествах и не делает того, чего не умеет. Многим нападающим нужно брать урок. Это очень серьезная боевая единица.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Вернблум Понтус Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1511437722
Бекиич херни не скажет.
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Чикомас
1511439666
прав на 100%..
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серега кашин
1511439671
если бы наши судьи судили так же как и в европе, то он бы и 5 матчей не сыграл бы
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vovadjankoi
1511439686
Ага, а ещё как локтями других ломать!
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DOCTOR PENALTY
1511442139
Понтус Железный. *
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insider_retro
1511443263
О Понтусе многие говорят и чаще позитивное!.. Это о многом говорит!...
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Chesn0k
1511446882
Гончаренко не от хорошей жизни выдвигает вперёд вернблума, щенникова (который раньше, кстати. был нападающим и даже лучшим бомбардиром цска по молодёжке становился). Но главное, что он не ссыт пробовать игроков на других позициях, большинство тренеров этого избегает.
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