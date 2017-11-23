Бердыев: «Многим нападающим нужно брать урок с Вернблума»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против ЦСКА. Специалист признался, что для него стала открытием игра полузащитника армейцев Понтуса Вернблума на позиции нападающего.

– То, что ЦСКА играл в Лиге Чемпионов им не мешает. Там другой принцип подготовки. Играть и восстанавливаться иногда легче, чем готовиться неделю. Если вспомнить «Ростов», то там как раз мы показывали лучшую игру, когда играли еще и в Лиге чемпионов.

– В последних матчах Понтус Вермблум играет центрального нападающего. Как вы готовитесь к нему?

– Честно говоря, для меня это открытие – умение так играть остро. Он играет на своих сильных качествах и не делает того, чего не умеет. Многим нападающим нужно брать урок. Это очень серьезная боевая единица.