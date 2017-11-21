Джикия: «Пусть Комбаров за Салахом бегает, с меня хватит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность в победе над «Марибором» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Также 24-летний игрок подчеркнул, что в заключительной встрече группового раунда с «Ливерпулем» красно-белые намерены побороться за победу.

Отметим, что Джикия пропустит встречу со словенской командой по причине дисквалификации.

«В матче с «Марибором» нужно выйти, вспахать поле и уйти с него с тремя очками. Нужно по-хозяйски отнестись к этой игре и сделать то, что мы должны. Уверен, ребята настроятся на 100 процентов и покажут отличный футбол. Я буду находиться с командой в раздевалке, а потом поддержу их с трибуны. Всегда нахожусь рядом с ребятами.

Что касается матча с «Ливерпулем», то это просто очередной матч, который надо сыграть. Понятно, что за целый год может вообще не быть таких игр, но у меня в копилке есть матчи за сборную России, так что бояться нечего. Мы едем бороться. Точнее – играть в футбол. Пусть борцы борются на матах, а мы поборемся за победу на футбольном поле.

С кем из игроков «Ливерпуля» больше не хочется встречаться? Хотел бы, чтобы Комбаров к этой игре был здоров. Бегать за Салахом врагу не пожелаю, пусть Дима здоровым подходит к этой игре и его закрывает. С меня хватит», – сказал Джикия.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча.