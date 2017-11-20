Источник: «Барселона» готова заплатить за де Лигта в январе 45 миллионов

«Барселона», как уже сообщалось ранее, заинтересована в приобретении защитника центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

Каталонский клуб может купить 18-летнего игрока уже в ближайшее трансферное окно. При этом сумма сделки, по информации Ziggo Sport, составит 45 миллиона евро.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает голландца в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в 17-ти матчах, забив два мяча и сделав одну результативную передачу. Его действующий контракт с амстердамцами рассчитан до лета 2021 года.