Селихов: «Это «Спартак», и все футболисты достойно играют за клуб»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не считает, что команда выглядела испуганной в дебюте матча против «Краснодара». По его словам, в этот отрезок времени соперник смог создать несколько опасных моментов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

– Я бы не сказал, что игра была легкой. В начале матча мы никого не испугались, просто игра не всегда складывается так, как ты хочешь. «Краснодар» создал пару хороших моментов, и хорошо, что мы выстояли и выиграли.

– Поздравили ли с возвращением Романа Зобнина? И насколько вам было спокойно, когда он выходил на поле?

– Я спокоен с любым игроком «Спартака», когда тот выходит на поле. Это «Спартак», и все футболисты достойно играют за клуб. С Зобниным пошутили, подбодрили и все.