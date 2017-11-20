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  • Селихов: «Это «Спартак», и все футболисты достойно играют за клуб»

Селихов: «Это «Спартак», и все футболисты достойно играют за клуб»

20 ноября 2017, 10:05
4

Вратарь «Спартака» Александр Селихов не считает, что команда выглядела испуганной в дебюте матча против «Краснодара». По его словам, в этот отрезок времени соперник смог создать несколько опасных моментов.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Горожане» идут на пятом месте с 27-ю очками.

– Я бы не сказал, что игра была легкой. В начале матча мы никого не испугались, просто игра не всегда складывается так, как ты хочешь. «Краснодар» создал пару хороших моментов, и хорошо, что мы выстояли и выиграли.

– Поздравили ли с возвращением Романа Зобнина? И насколько вам было спокойно, когда он выходил на поле?

– Я спокоен с любым игроком «Спартака», когда тот выходит на поле. Это «Спартак», и все футболисты достойно играют за клуб. С Зобниным пошутили, подбодрили и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зобнин Роман Селихов Александр
Комментарии (4)
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oyabun
1511165259
Селихов тоже отлично отстоял в этой игре. Не часто, но сейвы в его исполнении были, за что ему огромное Спасибо!
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Андреич
1511166883
Отставание от Локо не 6, а 8 очков.
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Диктор
1511178142
Хорошо сказал-это Спартак.
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victosha
1511179724
Спартак хорош уж тем, что не знаешь, чего от него ждать. Так было всегда. Но чемпионом нынче будет Локомотив.
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