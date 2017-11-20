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Червиченко: «Спартак» показывает чемпионский футбол»

20 ноября 2017, 06:18
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча с «Краснодаром» назвал главную проблему в текущем сезоне для южной команды.

«Честно признаться, я думал, что «Краснодар» как минимум не проиграет. Собственно, начало игры и было за «горожанами», но красно-белые очень грамотно подготовились к этой игре и реализовали свои возможности. «Краснодар» весь матч бодался как бычок, в то время как подопечные Карреры ловили его на контратаках.

«Спартак» к 12-му туру наконец-то завершил празднование чемпионства и взялся за дело. Однако преимущество того же «Локомотива» слишком серьезно, а любое поражение может отбросить спартаковцев даже от еврокубковой зоны — турнирная таблица очень плотная. Но по игровым качествам уже сейчас можно сказать, что «Спартак» показывает чемпионский футбол.

Главная проблема «Краснодара» в тренере. Команда с таким стадионом и материальной базой просто обязана бороться за чемпионство. Думаю, «быкам» нужно менять наставника, но это почему-то не происходит. Хотя здесь можно вспомнить, как долго из «Краснодара» не убирали предыдущего тренера — Олега Кононова», — заявил Червиченко.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Горожане» идут на пятом мечте с 27-ю очками.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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Ще Гевара
1511148155
Выигрывают - чемпионский футбол, проигрывают - гнать Карреру поганой метлой. Определитесь уже.
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Диктор
1511148375
Оооо,даже червяк запел меморандомы Спартаку.Видать силу почувствовал.
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Mahone
1511148425
Интересный человек,недавно по др пел,когда Спартак не мог выиграть,как бы не было Спартак есть Спартак!!!!!!!! Хоть на 10 месте
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a_who
1511149430
Червяк ??? вот это да !!!!!!!
Ответить
piligrim1986
1511156065
походу его кто-то укусил
Ответить
Obojaemiy
1511157131
с полки упал...тут помню..тут не помню))
Ответить
Razors
1511157420
Да ладно!?.. да не мог он это сказать!...
Ответить
Масоха
1511159613
Раздери мои глаза!Что я сейчас прочел!?Это червяк сказал?Да быть того не может.Неужели он начал смотреть футбол,а не просто давать свои комментарии.
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RedWhiteFans2
1511160729
Начал отмаливать весь бред который он нёс на Спартак.
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OfaZavr
1511165452
ух ты ни одного плохого слова про Спартак, он не заболел?))
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