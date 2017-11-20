Червиченко: «Спартак» показывает чемпионский футбол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча с «Краснодаром» назвал главную проблему в текущем сезоне для южной команды.

«Честно признаться, я думал, что «Краснодар» как минимум не проиграет. Собственно, начало игры и было за «горожанами», но красно-белые очень грамотно подготовились к этой игре и реализовали свои возможности. «Краснодар» весь матч бодался как бычок, в то время как подопечные Карреры ловили его на контратаках.

«Спартак» к 12-му туру наконец-то завершил празднование чемпионства и взялся за дело. Однако преимущество того же «Локомотива» слишком серьезно, а любое поражение может отбросить спартаковцев даже от еврокубковой зоны — турнирная таблица очень плотная. Но по игровым качествам уже сейчас можно сказать, что «Спартак» показывает чемпионский футбол.

Главная проблема «Краснодара» в тренере. Команда с таким стадионом и материальной базой просто обязана бороться за чемпионство. Думаю, «быкам» нужно менять наставника, но это почему-то не происходит. Хотя здесь можно вспомнить, как долго из «Краснодара» не убирали предыдущего тренера — Олега Кононова», — заявил Червиченко.

Матч 17-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Спартак» завершился со счетом 1:4. Красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, отставая от лидирующего «Локомотива» на шесть баллов. «Горожане» идут на пятом мечте с 27-ю очками.