Полузащитник «Краносдара» Жоаозиньо прокомментировал поражение в матче 17-го тура РФПЛ от «Спартака» (1:4).

«Сегодня у нас игра не получилась. Было тяжело, и очень плохо, что мы потерли очки в домашней игре. Команда старалась, но мы пропустили первый мяч — и все посыпалось. Потом проигрывали — 0:2 — и уже тяжело было настроиться.

Не знаю, что говорил Шалимов в перерыве, меня не было в раздевалке. После игры еще с ним не обсуждали матч. Тренер завтра поговорит с командой», — сказал Жоаозиньо.

«Краснодар» с 27-ю очками идет на пятом месте в турнирной таблице, «Спартак» с 28-ю очками — на четвертом.