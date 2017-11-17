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Карасев вошел в предварительный список арбитров ЧМ-2018

17 ноября 2017, 23:29
11

Судейский комитет ФИФА сегодня определил список из 36 арбитров, которые будут готовиться к чемпионату мира 2018 года.

От Европы на ЧМ-2018 отправятся: Феликс Брих (Германия), Чунейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Голландия), Шимон Марциняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция) и Сергей Карасев (Россия).

Ранее сообщалось, что от Европы будут представлены девять арбитров, однако сейчас их количество увеличено до десяти. Возможно, это сделано ради Карасева.

Окончательный выбор судей станет известен в феврале 2018 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Карасев Сергей
Комментарии (11)
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insider_retro
1510952104
Во-первых не уважительно к стране организатору, а во-вторых на лицо явный прокол ведомства Будогосского, что не подготовили арбитров и не выполнили все необходимые процедуры... Свои позиции надо отвоёвывать, а не подачки принимать....
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cska-62
1510954014
...Джанлука Рокки (Италия)... Это просто ФИНИШ!!!
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Отчаянный Пердун
1510954049
Джанлука Рокки (Италия) "поздравляем" ещё раз хочу сказать спасибо!!! классно матч России отсудил.
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paracetamol
1510955081
Удалил бы Вернблума, вошел бы в основной!
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VikNMar
1510955649
Давайте карася на ЧМ , он и там " насудит " , гнать его надо ........
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BRO_football
1510959379
Даже Рокки взяли! Он в своём последнем матче накосячил больше, чем Карасёв за все свои вместе взятые.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1510961345
Может Панаму доверят или ещё что-нибудь ненужное.
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vick-north-west
1510970025
Странно, из 24 команд - 14 европейских, а из 36 судей было только 9. В ФИФА без Блаттера совсем охренели.
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OfaZavr
1510991457
что Рокки делает в этом списке, за то как он судил в нашем матче вообще отстранят на полгода нужно.
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Diesel133
1510991646
а возможно это сделано ради Джанлуки Рокки... Надеюсь, его не поставят на наши матчи!
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