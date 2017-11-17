Карасев вошел в предварительный список арбитров ЧМ-2018

Судейский комитет ФИФА сегодня определил список из 36 арбитров, которые будут готовиться к чемпионату мира 2018 года.

От Европы на ЧМ-2018 отправятся: Феликс Брих (Германия), Чунейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Голландия), Шимон Марциняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Турпен (Франция) и Сергей Карасев (Россия).

Ранее сообщалось, что от Европы будут представлены девять арбитров, однако сейчас их количество увеличено до десяти. Возможно, это сделано ради Карасева.

Окончательный выбор судей станет известен в феврале 2018 года.