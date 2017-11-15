Чех не согласен, что «Тоттенхэм» стал лучше «Арсенала»

Вратарь английского «Арсенала» Петер Чех выразил несогласие с мнением, что в северном Лондоне футбольное лидерство перехватил «Тоттенхэм». Чех заявил об отсутствии соперничества со «шпорами».

«Не думаю, что в северном Лондоне главным стал «Тоттенхэм». Один год ничего не значит. Для нас куда важнее бороться за титул со всеми остальными командами.

Конкретно со «шпорами» не соперничаем. Мы должны быть успешными в сезоне, а не оглядываться на «Тоттенхэм». Пока он что-нибудь не выиграет, свой прогресс не покажет», – приводит слова чеха Sky Sports.

Чех выступает за «пушкарей» с 2015 года.