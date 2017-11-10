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Кака: «Месси или Роналду? Оба»

10 ноября 2017, 09:03
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Полузащитник «Орландо Сити» Кака не смог выделить лучшего в паре МессиРоналду. Он также отметил, что не видит смысла для бразильцев мстить сборной Германии.

– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?

– Аршавин.

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?

– Габриэль Жезус.

– Если я договорюсь, то вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?

– Да.

– Когда бразильцы отомстят немцам?

– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.

– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?

– Да.

– Месси или Роналду?

– Оба.

– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?

– Я.

– Ваш главный трофей в карьере?

– Кубок чемпионов мира.

Источник: Чемпионат.ком
США. МЛС Орландо Сити Спартак Зенит Аршавин Андрей Месси Лионель Роналду Криштиану Кака Неймар Жезус Габриэль
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
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