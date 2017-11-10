Кака: «Месси или Роналду? Оба»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака не смог выделить лучшего в паре Месси – Роналду. Он также отметил, что не видит смысла для бразильцев мстить сборной Германии.

– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?

– Аршавин.

– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?

– Габриэль Жезус.

– Если я договорюсь, то вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?

– Да.

– Когда бразильцы отомстят немцам?

– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.

– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?

– Да.

– Месси или Роналду?

– Оба.

– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?

– Я.

– Ваш главный трофей в карьере?

– Кубок чемпионов мира.