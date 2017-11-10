Кака: «Месси или Роналду? Оба»

Полузащитник «Орландо Сити» Кака не смог выделить лучшего в паре Месси – Роналду. Он также отметил, что не видит смысла для бразильцев мстить сборной Германии.
– Первый российский футболист, который приходит вам в голову?
– Аршавин.
– Второй игрок в сборной Бразилии после Неймара?
– Габриэль Жезус.
– Если я договорюсь, то вы перейдете в «Спартак» или «Зенит»?
– Да.
– Когда бразильцы отомстят немцам?
– У меня нет такого чувства, что нужно мстить.
– Хотите, чтобы «Барса» осталась в чемпионате Испании?
– Да.
– Месси или Роналду?
– Оба.
– Единственный футболист, кто выиграл «Золотой мяч» в борьбе с Месси и Роналду?
– Я.
– Ваш главный трофей в карьере?
– Кубок чемпионов мира.
Источник: Чемпионат.ком