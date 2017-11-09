Бускетс: «Мы понимаем, что «Барселона» сейчас не играет в красивый футбол»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал о планах команды на сезон.

«Мы понимаем, что сейчас «Барселона» не играет в красивый футбол, но мы набрали хороший ход, команда крепкая. Нам очень трудно забить, и мы этому рады.

Чем больше отрыв «Барселоны» от «Реала», тем лучше, но мы пока еще не видим себя чемпионами. Мы должны продолжать побеждать и показывать хорошую игру», — сказал Бускетс.

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко в 11 турах. «Реал» занимает третью строчку с 23 очками.