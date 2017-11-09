Сафонов: «Миранчуки сделали правильный выбор, оставшись в родном клубе»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал успехи полузащитников «Локомотива» братьев Алексея и Антона Миранчуков в текущем сезоне. По его словам, они видны, особенно на фоне яркого обратного примера – нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Радует, что до уровня сборной доросли оба брата Миранчука. Антон и Алексей вместе смотрятся блестяще. Каждую игру «Локомотива» смотрю и получаю удовольствие. Они немножко разноплановые, причем надо обратить внимание, что один чистый правша, второй — левша. И у них настолько светлые головы, они играют раскованно и получают удовольствие от футбола. Один — блестящий ассистент, а другой и отдает, и забивает. Они ведущие игроки команды, которая лидирует в РФПЛ, причем собственные воспитанники «Локомотива». Время показало, что они совершенно правильно остались в родном клубе, хотя интерес к ним в последние два трансферных окна был значительный.

Ну получили бы они на 20 копеек больше и что? Мы видим наглядный пример, что футбол помимо денег должен приносить удовольствие. Прекрасно видим и другое — что, допустим, тот же Дзюба выиграл в деньгах по сравнению со «Спартаком», но сейчас им фактически дырки затыкают. В итоге из-за отсутствия игровой практики он и в сборную не попал. Это сугубо выбор каждого, но кто-то выбрал деньги, а кто-то — футбол. Миранчуки, я думаю, выбрали все-таки футбол», — сказал Сафонов.

Напомним, что «Локомотив» после 16 туром лидирует в РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.