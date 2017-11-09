Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «Миранчуки сделали правильный выбор, оставшись в родном клубе»

Сафонов: «Миранчуки сделали правильный выбор, оставшись в родном клубе»

9 ноября 2017, 08:12
7

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал успехи полузащитников «Локомотива» братьев Алексея и Антона Миранчуков в текущем сезоне. По его словам, они видны, особенно на фоне яркого обратного примера – нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Радует, что до уровня сборной доросли оба брата Миранчука. Антон и Алексей вместе смотрятся блестяще. Каждую игру «Локомотива» смотрю и получаю удовольствие. Они немножко разноплановые, причем надо обратить внимание, что один чистый правша, второй — левша. И у них настолько светлые головы, они играют раскованно и получают удовольствие от футбола. Один — блестящий ассистент, а другой и отдает, и забивает. Они ведущие игроки команды, которая лидирует в РФПЛ, причем собственные воспитанники «Локомотива». Время показало, что они совершенно правильно остались в родном клубе, хотя интерес к ним в последние два трансферных окна был значительный.

Ну получили бы они на 20 копеек больше и что? Мы видим наглядный пример, что футбол помимо денег должен приносить удовольствие. Прекрасно видим и другое — что, допустим, тот же Дзюба выиграл в деньгах по сравнению со «Спартаком», но сейчас им фактически дырки затыкают. В итоге из-за отсутствия игровой практики он и в сборную не попал. Это сугубо выбор каждого, но кто-то выбрал деньги, а кто-то — футбол. Миранчуки, я думаю, выбрали все-таки футбол», — сказал Сафонов.

Напомним, что «Локомотив» после 16 туром лидирует в РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexivanof197
1510207533
разве он для них родной?
Ответить
Igor Belousov
1510207575
пока на подъеме надо за границу ехать
Ответить
welas
1510212381
пусть пару сезонов отыграет на высоком уровне а потом думает о загранице.
Ответить
Александ1982
1510224434
локо на подъеме, приятно видеть, что играют свои воспитанники
Ответить
srg38
1510227650
Я очень рад за братьев!
Ответить
Главные новости
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+