Тихонов после поражения от «Томи» заявил, что его команда была на голову выше соперника

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов дал комментарий после матча 22 тура ФНЛ против «Томи» (0:1). По мнению специалиста, его команда выглядела намного сильнее соперника.

«Как и домашний матч с «Томью», проиграли игру со «стандарта». В то же время, если брать первый и второй таймы, они получились совершенно разными. Даже оставшись в меньшинстве, мы контролировали игру и проводили контратаки – были на голову выше, чем хозяева. Поэтому крайне обидно такие матчи проигрывать.

Мы хорошо понимаем, что команда у нас в настоящий момент невысокая, поэтому стандартные положения – особенно против «Томи» — это очень опасно. Но по второму тайму, особенно после удаления, у меня к ребятам вопросов нет. Старались, в одном из эпизодов мяч попал в руку игроку «Томи» в штрафной, но, наверное, сегодня просто не наш день», – сказал Тихонов.

После 22 тура самарцы опустились со второго места в таблице на третье.