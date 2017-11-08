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Антон Миранчук не знает об интересе со стороны «Спартака»

8 ноября 2017, 09:54
11

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не знает об интересе к своей персоне со стороны «Спартака». При этом футболист не исключает, что в скором времени сменит клубную прописку.

– Вы с братом мечтаете попасть в «Барселону». Правда ли, что вами интересовался «Спартак»?

– Я об этом ничего не слышал. Вообще новостей никаких не читаю.

– А могли бы когда-то туда уйти?

– Как показывает футбол, случиться может все что угодно. Никто не знает, сколько еще клубов будет в моей карьере. Я сейчас в «Локомотиве», и мне здесь все нравится. Вот стремление однажды поиграть за границей, конечно, есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Спартак Миранчук Антон
Комментарии (11)
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пряник929
1510124993
Мне кажется Локо их команда, как бы не потерялись после перехода...
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Опорник84
1510125040
Таких Антонов в Спартаке своих хватает!
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aaaaahhhh
1510136964
Спартак не знает об интересе к Антону Миранчуку:)))
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oyabun
1510138306
Антон не Алексей. Гораздо слабее. Не нужен по-любому.
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sergan113
1510158524
Зачем размениваться непонятно на что?
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Антисемит
1510160800
"При этом футболист не исключает, что в скором времени сменит клубную прописку". Где, где вы это прочитали в его словах? "В скором времени сменит" - это после слов "однажды поиграть за границей"? =)
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Сержтир
1510220255
Прямо как в детской поговорке ( инти инти интерес выходи на букву С ) а если серьёзно то надо ещё долго пахать что-бы попасть в серьёзный клуб.
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frizom
1510227376
трансферное окно близко, слухи поползли ) сейчас опять кого только не будут сватать в Спартак
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