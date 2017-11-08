Антон Миранчук не знает об интересе со стороны «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не знает об интересе к своей персоне со стороны «Спартака». При этом футболист не исключает, что в скором времени сменит клубную прописку.

– Вы с братом мечтаете попасть в «Барселону». Правда ли, что вами интересовался «Спартак»?

– Я об этом ничего не слышал. Вообще новостей никаких не читаю.

– А могли бы когда-то туда уйти?

– Как показывает футбол, случиться может все что угодно. Никто не знает, сколько еще клубов будет в моей карьере. Я сейчас в «Локомотиве», и мне здесь все нравится. Вот стремление однажды поиграть за границей, конечно, есть.