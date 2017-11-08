Антон Миранчук: «Путает ли Семин нас с братом? С ним такое бывает, а Черчесов сразу понял кто из нас кто»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о взаимодействии с братом Алексеем на поле.
– Юрий Семин отмечал: вы часто ищете друг друга передачами. Это серьезный недостаток?
– Моментами – может быть, но вообще я с этим не согласен. Это раньше об этом говорили, сейчас такого меньше. Даю Алексею пас, только когда он в выгодной позиции, и никак иначе.
– Многие считают: Антон Миранчук вышел из тени Алексея. Вы когда-то себя в этой тени ощущали?
– Я делаю то, что люблю, стараюсь. Счастлив, что это приносит свои плоды.
– Вас все еще путают?
– Сейчас уже меньше. Было время, постоянно путали! А теперь подходят и с первого взгляда различают. Алексей все-таки меня старше на десять минут – может, в этом разница?
– Семин не называет по ошибке Алексеем?
– Вот с ним такое бывает, кстати! А Черчесов с самой моей первой тренировки понимал, кто из нас кто.