Антон Миранчук: «Путает ли Семин нас с братом? С ним такое бывает, а Черчесов сразу понял кто из нас кто»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о взаимодействии с братом Алексеем на поле.

– Юрий Семин отмечал: вы часто ищете друг друга передачами. Это серьезный недостаток?

– Моментами – может быть, но вообще я с этим не согласен. Это раньше об этом говорили, сейчас такого меньше. Даю Алексею пас, только когда он в выгодной позиции, и никак иначе.

– Многие считают: Антон Миранчук вышел из тени Алексея. Вы когда-то себя в этой тени ощущали?

– Я делаю то, что люблю, стараюсь. Счастлив, что это приносит свои плоды.

– Вас все еще путают?

– Сейчас уже меньше. Было время, постоянно путали! А теперь подходят и с первого взгляда различают. Алексей все-таки меня старше на десять минут – может, в этом разница?

– Семин не называет по ошибке Алексеем?

– Вот с ним такое бывает, кстати! А Черчесов с самой моей первой тренировки понимал, кто из нас кто.