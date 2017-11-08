Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плэй 

«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плэй 

8 ноября 2017, 00:32
26

УЕФА проведет проверку летней трансферной кампании «ПСЖ» перед началом следующего сезона.

Минувшим летом парижане подписали Неймара, Дани Алвеса и взяли в аренду Килиана Мбаппе.

Клуб должен выручить с продажи своих игроков 80 миллионов евро, чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плэй. «ПСЖ» готов расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой, однако клуб опасается, что покупатели будут намеренно сбивать цену за игроков, зная о проблемах парижан.

Если «ПСЖ» нарушит правила ФФП по итогам этого сезона, то его могут исключить из Лиги чемпионов.

Источник: 101greatgoals.com
Лига чемпионов ПСЖ
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mutabor0992
1510090457
Давно пора.Сразу после покупки Неймара,нужно было это сделать.
Ответить
Павелий
1510092187
Миллер, с вероятностью 90% тоже самое скоро будет с Зенитом.
Ответить
Tsigan
1510095042
Было бы хорошо ибо ПСЖ МАН СИТИ ЧЕЛСИ ...это не футбол!
Ответить
TAGANROG 161
1510098609
Давно пора за мешков взяться!
Ответить
Rivaldo88
1510102618
Да хз.. Хотелось бы увидеть провал "безграничной власти"..
Ответить
ДАША Д
1510109100
Выкрутятся. Другого не дано.
Ответить
серега кашин
1510114254
давно пора, а если честно то наверно опять штрафом отделаются
Ответить
Аид666
1510115511
да вылезут... Шейхи бонусы левые выдадут за покупку парочки игроков...
Ответить
BRO_football
1510116524
Наконец-то! Давно пора! А то эти шейхи совсем обналели! Надеюсь, на одних только разговорах дело не остановится.
Ответить
mig28
1510123324
"однако клуб опасается, что покупатели будут намеренно сбивать цену за игроков, зная о проблемах парижан." - это само собой! Как также ненормально завышали цены в летнее ТО.
Ответить
Главные новости
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
3
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
13
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+