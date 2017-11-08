«ПСЖ» могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение финансового фэйр-плэй 

УЕФА проведет проверку летней трансферной кампании «ПСЖ» перед началом следующего сезона.

Минувшим летом парижане подписали Неймара, Дани Алвеса и взяли в аренду Килиана Мбаппе.

Клуб должен выручить с продажи своих игроков 80 миллионов евро, чтобы соответствовать нормам финансового фэйр-плэй. «ПСЖ» готов расстаться с Анхелем Ди Марией и Лукасом Моурой, однако клуб опасается, что покупатели будут намеренно сбивать цену за игроков, зная о проблемах парижан.

Если «ПСЖ» нарушит правила ФФП по итогам этого сезона, то его могут исключить из Лиги чемпионов.