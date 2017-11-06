Ловчев: «Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя по-хамски»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал действия полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Вернблум всегда играет жестко, проявляет бойцовский характер. Это нормально и такой игрок всегда ценится. Но когда швед не знает рамок, постоянно орет на наших судей, это не позволительно. Но мы уже к этому привыкли.

В этом матче Вернблум переступил порог дозволенного. Я не про удар локтем, а про то, как он толкал Карасева. За такое сразу нужно давать красную, просто из уважения к судейской профессии. Кто-то говорит: он всегда так себя ведет. Значит, надо его научить вести себя в рамках приличия.

Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя совершенно по-хамски по отношению к нашим судьям и к нашему футболу. Постоянно терроризирует арбитров», – написал Ловчев.

В московском дерби 31-летний Вернблум провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Встреча стала для него 22-й в текущем сезоне. На счету шведа два гола и две результативные передачи.