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  • Ловчев: «Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя по-хамски»

Ловчев: «Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя по-хамски»

6 ноября 2017, 21:15
22

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал действия полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в матче 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Вернблум всегда играет жестко, проявляет бойцовский характер. Это нормально и такой игрок всегда ценится. Но когда швед не знает рамок, постоянно орет на наших судей, это не позволительно. Но мы уже к этому привыкли.

В этом матче Вернблум переступил порог дозволенного. Я не про удар локтем, а про то, как он толкал Карасева. За такое сразу нужно давать красную, просто из уважения к судейской профессии. Кто-то говорит: он всегда так себя ведет. Значит, надо его научить вести себя в рамках приличия.

Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя совершенно по-хамски по отношению к нашим судьям и к нашему футболу. Постоянно терроризирует арбитров», – написал Ловчев.

В московском дерби 31-летний Вернблум провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Встреча стала для него 22-й в текущем сезоне. На счету шведа два гола и две результативные передачи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Вернблум Понтус Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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Italian_93
1509992483
Сказал ничего не добившейся игрок запаса, если судья чмо его шкубать и надо, как в армии чмырей в комнату №6 и носки им давать стирать, а Понтус реальный игрок европейского стандарта борющийся всегда до конца не то что наши плечом толкнули и сразу на газон орать бл9 что убивают
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кузнецов артем
1509993784
ну неужели хоть кто то заговорил про это , в том матче он должен был быть удален за толчок судьи одна желтая вторая за удар локтем , 56 минута цска был бы в 9 , а Гончаренко еще говорит о предвзятом судействе
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VVM1964
1509994944
" Вернблум зарабатывает деньги в России, а ведет себя совершенно по-хамски по отношению к нашим судьям и к нашему футболу " - ГОСПОДИН ЛОВЧЕВ , ВЫ ПЕРЕДЕРГИВАЕТЕ И ИГРАЕТЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВАХ - ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ РОССИЯ , НУ ИГРАЛ БЫ ВЕРНБЛУМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ , ДУМАЮ БЫЛО БЫ ТОЖЕ САМОЕ ( Я НЕ ПОКЛОННИК ЦСКА И ВЕРНБЛУМА В ЧАСТНОСТИ , НО НЕ ЛЮБЛЮ КОГДА СПЕКУЛИРУЮТ " ВЫСОКИМИ ПОНЯТИЯМИ " )
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3a zenit
1509995994
а с Зенитом значит он вёл себя хорошо вместе с Натхо?Видят только когда их под зад пнут.
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acer2003
1509997311
Интервью Ловчева - слова больного (( Поведение Вернблум- абсолютно не оправдываю.
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+50/-50
1510003984
- "Я не про удар локтем". А я про удар локтем. Прямая красная. И не делайте футболистам "медвежью услугу".
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СЛАВА 81
1510004704
Верблум - быдло.
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_Marqella_
1510005010
Игрок конечно уважаемый (Вернблум),но то что он исполнил(умышленно)это не в какие рамки не лезит...прямая красная и без вопросов...
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Nesterenko
1510009558
Я больше скажу, судьи наши сами и виноваты в поведении шведа, разбаловали его. И никакой он не выдающийся игрок, ЦСКА против Локо полностью проиграл по количеству перехватов и отборов. Какой он нахрен хороший опорник?
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арейская
1510011429
Как сказал один из нас, имеющих свою точку зрения, если Понтус хочет драться, пусть идёт в смешанные единоборства, там его быстро разобьют, разломают, отобьют печень и превратят лицо в кровавое месиво, немного жутковато и жестковато, но я его поддерживаю...
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