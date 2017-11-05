Зобнин вернется в состав «Спартака» после матчей сборных

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернется в состав московской команды после паузы на матчи сборных. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Напомним, что российский хавбек отсутствовал из-за травмы крестообразных связок колена.

– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?

– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для «Спартака».

– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

– А когда ждать Зобнина в заявке?

– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.