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Зобнин вернется в состав «Спартака» после матчей сборных

5 ноября 2017, 22:26
9

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вернется в состав московской команды после паузы на матчи сборных. Об этом сообщил главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Напомним, что российский хавбек отсутствовал из-за травмы крестообразных связок колена.

– Можно ли сказать что с возвращением Зе Луиша состав стал максимально близок к оптимальному?

– Его присутствие на поле имеет большое значение. А скоро еще Зобнин вернется. И мы вернемся к составу прошлого чемпионата. Все это огромные плюсы для «Спартака».

– Но получается, что летние новички хуже? Педро Роша вот не выходит.

– В футбол играют 11 человек. Я не могу выпускать больше.

– А когда ждать Зобнина в заявке?

– После паузы на матчи сборных он точно будет в обойме.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Eddyson
1509910214
Самое ожидаемое возвращение в этом сезоне. Роман приди, порядок в центре наведи))
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oyabun
1509910627
Отличная новость! Заждались мы уже Романа!
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filosof sparty
1509911322
Ромки-работяги очень не хватало! Я рад!
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mialkov
1509911561
Уххххх! Как это радует!!!
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Спартач_навсегда
1509913879
удачи Роме и всем нам !!!Вперед Спартак!!!
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VVM1964
1509918633
И ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ , НАДЕЮСЬ К ВЕСНЕ ВЕРНЕТ БЫЛУЮ ФОРМУ .
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Диктор
1509946006
Быстрее бы.
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OfaZavr
1509957395
Отлично! главное чтобы вернулся таким же как в прошлом сезоне.
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