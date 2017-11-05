«СКА-Хабаровск» на матче с «Арсеналом» организовал бесплатное горячее питание для болельщиков

«СКА-Хабаровск» перед и во время матча 16 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» организовал питание для болельщиков. В частности, в распоряжении дальневосточных любителей футбола вареная гречневая крупа.

«Руководством футбольного клуба «СКА-Хабаровск» при поддержке командования Восточного округа войск национальной гвардии организовано бесплатное горячее питание на матчах главной команды клуба. Мы предлагаем болельщикам гречневую кашу и горячий чай», – говорится в сообщении армейцев.

Хабаровчане в турнирной таблице РФПЛ идут последними.