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  • Игрок «Луча-Энергии»: «Команда радуется, когда у нас выезд. Хотя бы покушаем на гостевом матче»

Игрок «Луча-Энергии»: «Команда радуется, когда у нас выезд. Хотя бы покушаем на гостевом матче»

4 ноября 2017, 18:01
11

«Луч-Энергия» и «Химки» сыграли вничью 1:1 в матче 21-го тура ФНЛ. Игроки хозяев вышли на матч с 15-минутным опозданием в знак протеста против задержки зарплаты.

Ситуацию прокомментировал полузащитник «Луча» Амир Бажев.

– Амир, расскажите, насколько серьезны финансовые проблемы у «Луча-Энергии»?

– Наша акция протеста на матче с «Химками» – это уже последняя капля. Раньше были разговоры с руководством клуба на этот счет, но одни только обещания. Нам уже три месяца не платят зарплату, пошел четвертый месяц. Нам говорили, что вопрос решается, что был разговор с губернатором, как сказали руководители клуба. Губернатор якобы сказал решить проблему, но ничего не сдвинулось с места. Мы решили таким образом обратить внимание на нашу проблему. Спасибо болельщикам, что они поддерживают нас в этой ситуации, приходят на матчи. Может, не все знают, какие проблемы у нас.

Зарплата – это одно. Много других бытовых проблем. Я во многих командах поиграл, многое видел, но никогда не было такого, чтобы команду не кормили. Нас не кормят, представляете? Футболисты должны дома кушать, сами себе готовить, но деньги-то нам не платят! Говорят, кушайте сами. А на что кушать, неизвестно. Квартиры не оплачиваются. Приезжие игроки должны сами платить за жилье. Некоторых ребят уже выселили из съемных квартир, они заехали на базу. А на базе условия очень тяжелые. Надеемся, что до губернатора дойдет эта информация. Так не может продолжаться.

– Получается, на базе вы только тренируетесь?

– Да, только тренировки и все. Нас не кормят ни на базе, ни где-то еще. У нас в команде все радуются, когда у нас выезд. Хотя бы покушаем на гостевом матче, где питание все-таки бывает.

Такие проблемы просто не могут не влиять на результат. Поэтому сейчас «Луч» находится на том месте, на котором находится. Понятно, что ответственность за результат на футболистах и тренерском штабе, но эти проблемы отвлекают от футбола. Почти все матчи мы играем вничью, и где-то не хватает концентрации. Почему ее не хватает? Потому что перед матчами мы думаем о том, как семью прокормить без денег, что сделать, чтобы тебя не выгнали из квартиры. Уже нельзя было молчать.

У нас бывало так: ночью команда спит, звонок в два часа ночи – вставайте, вылетаем на матч, у вас самолет через два часа. На кубковый матч мы вообще прилетели за полчаса до начала игры. Мы просто не знаем, когда вылетаем на выездные матчи. И приходится играть с чистого листа. Я понимаю, что где-то есть команды, у которых и больше задержки по зарплате. Но я уверен, что в первой лиге нет такого, что кого-то не кормят.

– На тренировки вы тоже добираетесь за свой счет?

– До этого была ситуация, что целый месяц мы добирались на базу на тренировки своим ходом, потому что сломан клубный автобус. В клубе говорили: приезжайте на тренировки на такси. Зарплату не платят, откуда деньги на такси? В итоге автобус починили. Хотя бы на автобусе приезжаем на тренировки. Тяжело думать о футболе в таких условиях. Месяц назад нам говорили, что проблемы будут решены, но ничего не изменилось. Мы были вынуждены придать огласке наши проблемы.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Луч Бажев Амир
Комментарии (11)
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XAKACИЯ
1509808349
За каждую победу - абонемент в столовую! Хорошая мотивация! И так во всех клубах наших! Глядишь так и выйдем на первое место в рейтинге ФИФА!
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marshal9
1509809131
У нас в Новокузнецке давно футбол убрали, чиновники говорят что кормить футболистов дороже чем содержать все оставшиеся виды спорта
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Chesn0k
1509809429
надо было вообще на матч не выходить и подавать в суд на руководство.
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dok66
1509810537
Вот это и есть реальность нашего футбола (((
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Lester84
1509810930
Ой-ой-ой - кушать за свой счет, квартиру снимать за свой счет. Зато прочувствуют как простой народ в России живет.
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