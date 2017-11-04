Гудьонсен считает, что Коутиньо не перейдет в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Эйдур Гудьонсен выразил мнение, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не перейдет в каталонский клуб и продолжит выступать за мерсисайдцев.

Минувшим летом сине-гранатовые проявляли к бразильцу настойчивый интерес, но сделка в итоге так и не состоялась. Позже появилась информация, что «Барселона» попробует приобрести хавбека в зимнее трансферное окно.

«Возможен ли переход Коутиньо в «Барселону»? Трудно сказать. Очевидно, что он обладает прекрасными футбольными качествами и очень одарен технически. После разговоров и слухов прошлым летом все ждали, будет ли у него мотивация выступать за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне.

Думаю, он уже доказал, что является настоящим профессионалом и игроком, который всегда должен играть на самом высоком уровне», – сказал Гудьонсен.

В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в девяти матчах, забив четыре мяча и сделав три голевые передачи.