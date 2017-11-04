Гвардиола: «Лидерство «Манчестер Сити» в АПЛ – это еще ничто»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команду еще рано считать чемпионом страны. Каталонец считает, что отрыв в пять очков ни о чем не говорит.

«Да, мы ведем у второго места в пять очков. Но в розыгрыше еще 84, поэтому наше преимущество – это ничто. У нас есть шанс выиграть АПЛ, если будем весь сезон играть так, как сейчас. Однако никто не гарантирует, что все так и будет.

Кроме того, никто не застрахован от травм. Поэтому перенесем разговор о чемпионстве на весну», – сказал Гвардиола.

Последний раз «Сити» выигрывал АПЛ в 2014 году.