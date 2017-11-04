На «Ростов Арене» установили подогрев поля

Строительство нового ростовского стадиона «Ростов Арена» выходит на финишную прямую. На объекте уже установили подогрев футбольного поля, который сейчас помогает газону расти согласно запланированным темпам.

«Учитывая погодные условия, на поле «Ростов Арен» снова вышли мобильные установки дополнительного освещения, работа которых необходима для полноценного развития газона в зимнее время.

Подключены все системы жизнеобеспечения поля, включая систему подогрева», – сказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, чьи слова приводит welcome2018.com.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.