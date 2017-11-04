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Система видеоповторов появится в РФПЛ не раньше весны 2018 года

4 ноября 2017, 01:23
2

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что система видеоповторов появится на матчах Премьер-лиги не раньше весны 2018 года.

Ранее глава РФС Виталий Мутко отметил, что стоимость нововведения оценивается в 10 миллионов долларов за сезон.

— Реформы ждут не только Кубок России, но и чемпионат страны. Решение о внедрении системы видеопомощи арбитрам (VAR) уже принято. Когда болельщикам ждать первого матча с использованием новой системы?

— Это очень сложный процесс. Мы не можем нарушить существующую в мировом футболе вертикаль власти. В первую очередь необходимо согласовать вопрос с ФИФА и УЕФА, далее необходимо внести изменения в регламент проведения игры. Мы уже начали эту работу, но необходимо запастись терпением — раньше второй части чемпионата этого точно не произойдeт.

— То есть на декабрьской встрече «Краснодара» с «Ахматом» видеоповторы, как сообщалось ранее, использованы не будут?

— Ни в коем случае, со всей ответственностью заявляю от этом. Может, конечно, кто-то что-то будет снимать, а потом в своей комнатке это рассматривать, но официально раньше весны система в России не заработает.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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Mihei888
1509751358
Хорошее нововиденние в регламент нашего Чемпионата,давно уже жду этого,мне непонятно одно почему в Евро кубках их еще нету!!!
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семёнычев
1509769762
в комнатке)) такому важному и большому Пряткину,кроме кабинета начальника,все помещения- комнатки, а иннициативы- иннициативки ... И ВЕРТИКАЛЬ в УЕФА точь в точь,как у Путина...
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