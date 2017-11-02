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  • Орлов: «Зачем «Зениту» увольнять Манчини? Команда идет на втором месте, и это даже хорошо»

Орлов: «Зачем «Зениту» увольнять Манчини? Команда идет на втором месте, и это даже хорошо»

2 ноября 2017, 19:13
30

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России.

«Манчини пытается привить игрокам «Зенита» футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире все возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? «Зенит» идет на втором месте, отстает от «Локомотива» на три очка.

На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры – лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: «Да «Зенит» – это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…»? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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Йогурт Мэн
1509639627
На данный момент Зенит занимает.. Что? Бомбардииир, требуются РЕДАКТОРЫ!
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СОКОЛ САРАТОВ
1509640881
да всё верно лучше идти за спиной лидера
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insider_retro
1509641376
Опа!!! Какие крамольные мысли о Манчини вынужден пояснять Геннадий Сергеевич!... Как аккуратно газетку стелит - и про стайеров вспомнил, и про возможный рывок из-за спины, и про взаимовлияние родственников футболистов!!...)) Как это сильно отличается от бравой риторики начала чемпа!..))
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Полная Канистра
1509644642
теперь орлов видать правая рука или нога манчини все теперь знает и тактику ведения борьбы за чемпионство
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Йост
1509645268
Футбольный коммутатор Орлов случайно подключился к трансляции Зенит-Локомотив и дал совет Манчини не высовываться пока...
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Спартач_навсегда
1509646029
дайте Манчини поработать да,и зюба еще не до конца закончил свой замысел по развалу синита )стрижка только началась))
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la verdad
1509646564
Гуру переобувания дело говорит :)))
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Garrincha58
1509649393
такой бред говорить это даже не маразм это тупизм плюс маразм
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multi1984
1509649449
Хорошо ,что на первом..Хорошо,что на втором...и так далее..может на последнем лучше идти ,а потом рвануть? Что за маразмы каждый день?? Идёт чемпионат,играют команды,кто-то выигрывает,кто-то проигрывает..Это игра.. А получается,что все трындят про закулисные интриги…
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woyser
1509663124
Стало очень много грязи. Сначала тролили Спартак, мол чемпионство случайное и бла-бла-бла, сейчас Спартак набирает форму и всё они опять в тренде. Затем Локомотив не заметно для всех упс и вышел на первое место, очуметь Сёмин - гений! Теперь Зенит (хотя за него всегда лают, деньги то якобы народные) Никого в начале не смущало, что Зенит лидер, работа Манчини всех удовлетворяла, теперь потекло словесное #овно по трубам. А то что команда абсолютно новая и не сыгранная, по сути играющая все игры с одним напом (у которого прогнозируемый спад пошёл) одна из лидеров ЧР и с успехом выступает в Европе - это мля особо не кого не интересует)))
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