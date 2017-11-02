Орлов: «Зачем «Зениту» увольнять Манчини? Команда идет на втором месте, и это даже хорошо»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата России.

«Манчини пытается привить игрокам «Зенита» футбольный интеллект. Этим же начинал заниматься Луческу, но у него не получилось. Дадут ли такую возможность Роберто и поймут ли его ученики, придут ли они к этому? Вот это главная проблема. В нашем мире все возможно, но зачем сейчас увольнять Манчини? «Зенит» идет на втором месте, отстает от «Локомотива» на три очка.

На мой взгляд, это даже хорошо, что команда не лидирует, поскольку лучше идти за спиной. Как бегут стайеры – лучше прятаться за спиной, а в конце вырваться. Помните, говорили: «Да «Зенит» – это уже чемпион, чемпионат у нас неинтересный…»? Это очень сильно влияет на жену футболиста, его родственников. Они ему тоже это говорят, и эта мысль убаюкивает игрока», – сказал Орлов.