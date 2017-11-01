Роналду не стал обмениваться футболками с игроком «Жироны» после матча

Полузащитник «Жироны» Алекс Гранель рассказал, почему нападающий «Реала» Криштиану Роналду не захотел обменяться с ним футболками после матча 10-го тура чемпионата Испании.

«Он сказал, что не захотел этого [обменяться футболками — прим. ред.], потому что ему не понравилось, как мы играли в концовке матча.

Роналду сказал, что я сыграл хорошо, но обмениваться футболками он не стал», — сказал Гранель.

«Жирона» обыграла «Реал» со счетом 2:1 и с 12-ю очками идет на 13-й строчке в таблице. Сливочные занимают третье место с 20-ю очками.