Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду не стал обмениваться футболками с игроком «Жироны» после матча

Роналду не стал обмениваться футболками с игроком «Жироны» после матча

1 ноября 2017, 18:54
5

Полузащитник «Жироны» Алекс Гранель рассказал, почему нападающий «Реала» Криштиану Роналду не захотел обменяться с ним футболками после матча 10-го тура чемпионата Испании.

«Он сказал, что не захотел этого [обменяться футболками — прим. ред.], потому что ему не понравилось, как мы играли в концовке матча.

Роналду сказал, что я сыграл хорошо, но обмениваться футболками он не стал», — сказал Гранель.

«Жирона» обыграла «Реал» со счетом 2:1 и с 12-ю очками идет на 13-й строчке в таблице. Сливочные занимают третье место с 20-ю очками.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Жирона Реал Роналду Криштиану Гранель Алекс
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1509553158
губки бантиком.....
Ответить
Михаил_Боярский
1509553435
Обиделся шампуневый. Какая то жирона раком поставила.)))
Ответить
OfaZavr
1509554020
проигрывать нужно уметь, а не дуться.
Ответить
xColaz
1509557600
- Это твоя баба? - Это Криштиану Роналду! - Красиииивая
Ответить
Dellleone
1509632154
Оййй обидели эту телку.... конечно не понравилось Жирона видь побелила... в таких мелочах и есть истина.... гнилье
Ответить
Главные новости
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
1
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
6
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
3
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
10
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
7
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
1
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Все новости
Все новости
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+