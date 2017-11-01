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  • Бышовец: «По составу «Локомотив» никому из лидеров не уступает»

Бышовец: «По составу «Локомотив» никому из лидеров не уступает»

1 ноября 2017, 07:32
4

Известный российский тренер Анатолий Бышовец считает, что «Локомотив» закономерно завершил первый круг чемпионата России на первом месте в турнирной таблицы. Но он отметил, что выдержать конкуренцию с «Зенитом» на длинной дистанции будет довольно проблематично.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 0:3. После первого круга «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РФПЛ с 29 очками. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет три балла.

– Кто-то говорит, что «Зенит» играл хорошо, не повезло, кто-то – что в команде кризис. Вам понятно, что произошло в матче с «Локо»?

– У «Локомотива» четко отлажена командная игра, которая строится на контратаках. И эта тактика принесла успех, потому что у «Зенита» не было подбора перед штрафной соперника и давали разбежаться игрокам «Локо».

Что касается, первого тайма, то скорости, которые предложил «Зенит», давали шанс на победу. Но не хватило где-то удачи, а где-то подвела реализация. Если б питерцы забили первыми, матч мог сложиться по-другому. А так, с каждой минутой шансы «Локомотива» увеличивались.

– Так, в чем проблемы «Зенита»?

– Мне кажется, что пока не налажены связи между нашими игроками и иностранными. После пропущенного мяча у «Зенита» превалировало желание отыграться, и игроки порой забывали об обороне. А затем Лунев ошибся при первом голе – не стоило выходить из ворот в том моменте.

– Но «Зенит» превосходит «Локомотив» в классе игроков.

– Не думаю, что это так. У «Локо» опытная оборона, хорошего уровня полузащитники – Денисов, Миранчук, Фернандеш. Очень активен и полезен Игнатьев. А что умеет Фарфан, мы все прекрасно видели.

– Может, в «Зените» слишком много новичков-иностранцев?

– И это тоже. Особенно в условиях лимита. Важно также в такой ситуации держать в тонусе игроков, так скажем, не основы. Потому что часть футболистов в «Зените» находится на не оптимальном уровне. Речь о Полозе, Ерохине, а есть еще Новосельцев. Думаю, можно было лучше варьировать состав.

И еще, Манчини не знаком с нашим чемпионатом. В самом начале у него могли сложиться иллюзии, что все уже хорошо. Плюс, видимо, у ряда футболистов были проблемы с настроем. Из-за этого последовало поражение от тульского «Арсенала».

– Но на длинной дистанции с «Зенитом» трудно будет бороться?

– Думаю, да.

– И еще, есть мнение, что «Локо» долго не выдержит этой гонки…

– Я уже говорил, что в составе «Локомотива» футболисты приличного уровня. По составу он никому из наших лидеров не уступает. Плюс сейчас очень хорошая атмосфера в команде. А что не такая длинная скамейка, то впереди зимняя пауза, можно будет укрепить состав. Плюс скоро вернется Ари. Так что я смотрю на перспективы команды с оптимизмом.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (4)
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victosha
1509520781
...Плюс вернется Чорлука.
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GammiD
1509533252
Все эти горе специалисты еще зимой кричали что у локо состав средний, в принципе не чего не поменялось, а стал уже не хуже чем у зенита...
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Князев
1509535251
Зенит, имея неограниченные возможности для покупки классных игроков, заигрался в мировом магазине футбольных талантов. Так команду не усиливают. Особенно иностранцев необходимо вводить постепенно. Аналогичный случай у зенита был в недалёком прошлом, когда в команду влились Халк и Витсель. Был кризис, но руководство зенита и газпрома это ничему не научили. Сегодняшний кризис будет усиливаться, для стабилизации команды понадобится длительное время, может не один год.
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DeviDjons
1509597978
Михалика, Тарасова, Ротенберга, Коченкова на продажу, Эдеру аренду тоже не продлевать. За счет вырученных средств (плюс добавят что-то) брать качественное усиление, только именно усиление, а не кота в мешке. Всё это делать в зимнее окно и только после этого можно задуматься о месте в лч или победе в чемпионате
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