Родри: «Севилья» очень озлоблена и надеется на реванш»

Бывший испанский футболист «Спартака» Серхио Родри рассказал о реакции специалистов и болельщиков на своей родине на результат матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов красно-белых с «Севильей», который прошел в Москве. По его словам, счет 5:1 поразил всех.

«В Испании всех, и меня в том числе, поразил результат первого матча. Никто не ожидал, что красно-белые смогут добиться такой крупной победы. Москвичи показали очень хорошую игру и отлично зарекомендовали себя в Европе.

«Спартаку» нужно быть очень аккуратным в Испании. «Севилья» — отличная команда, которая сейчас очень озлоблена и надеется на реванш. Но и красно-белые показали, что у них действительно суперколлектив, очень сильный состав. Нужно просто попытаться сыграть в свою игру и ни в коем случае не бояться сумасшедшей поддержки севильских фантов», – считает Родри.

Напомним, что Родри выступал в составе «Спартака» в 2011-2012 годах. За это время он провел 23 игры, в которых забил один гол.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени. После трех туров красно-белые делят первое место с «Ливерпулем», имея по пять очков. Испанская команда идет третьей с четырьмя баллами.