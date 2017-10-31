Агент: «Прогресс братьев Миранчуков – заслуга Семина»

Агент Антона и Алексея Миранчука отметил вклад главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в прогресс футболистов. По словам Вадима Шипачева, именно позиция специалиста по отношению к Алексею в минувшем сезоне заставила его принять решение не искать своим клиентам новые клубы.

«Необходимо признать – ключевая роль в прогрессе Миранчуков принадлежит Юрию Семину. Именно его позиция, несмотря на давление, выпускать Алексея во второй половине прошлого сезона, его неоднократные беседы и с Алексеем, и с Антоном позволили нам увериться в правильности принятия решения ребятами остаться в «Локомотиве».

Их игра в этом году только усилила это впечатление. Ребята отмечают кроме спортивного успеха невероятную атмосферу на тренировках и в раздевалке. Очевидно, что это все помогает прогрессировать, кстати, не только молодым футболистам», – сказал агент.

«Локомотив» выиграл первый круг чемпионата России, опередив «Зенит» на три очка.