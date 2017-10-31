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Агент: «Прогресс братьев Миранчуков – заслуга Семина»

31 октября 2017, 17:50
7

Агент Антона и Алексея Миранчука отметил вклад главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в прогресс футболистов. По словам Вадима Шипачева, именно позиция специалиста по отношению к Алексею в минувшем сезоне заставила его принять решение не искать своим клиентам новые клубы.

«Необходимо признать – ключевая роль в прогрессе Миранчуков принадлежит Юрию Семину. Именно его позиция, несмотря на давление, выпускать Алексея во второй половине прошлого сезона, его неоднократные беседы и с Алексеем, и с Антоном позволили нам увериться в правильности принятия решения ребятами остаться в «Локомотиве».

Их игра в этом году только усилила это впечатление. Ребята отмечают кроме спортивного успеха невероятную атмосферу на тренировках и в раздевалке. Очевидно, что это все помогает прогрессировать, кстати, не только молодым футболистам», – сказал агент.

«Локомотив» выиграл первый круг чемпионата России, опередив «Зенит» на три очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Семин Юрий
Комментарии (7)
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gunstilzit
1509464014
Доволен агент.Парни в цене растут. А ведь вы, г-н Шипачев,могли и загубить парней.
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Fan Loko mik
1509464339
Вот сволочь чуть было не загубил карьеру Алексею! Благо Ю.П. вмешался и убедил остаться!
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DOCTOR PENALTY
1509465022
Это ещё одна победа Ю.П.Сёмина.
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Decorhome
1509468589
Палыч красавчик
Ответить
Vagner44
1509469427
Честно не люблю Локо, а вот близнецы очень нравятся, надежда на ЧМ!)))
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_LM_
1509473782
Ну парни тоже молодцы)
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