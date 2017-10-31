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Вратарь «Барселоны» тер Стеген хотел бы видеть в команде Горецку

31 октября 2017, 14:47

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отметил, что положительно смотрит на вариант перехода в команду полузащитника «Шальке» Леона Горецки. Рыночная стоимость 22-летнего хавбека оценивается в 23 миллиона евро.

«Леон – фантастический игрок. Он мне нравится как футболист, и как человек. У него на месте голова и отличные футбольные качества. Он мог бы играть за большую команду в Европе.

Я не знаю, где Горецка в итоге окажется. Но этот футболист стал бы хорошим подписанием», – сказал вратарь.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил четыре гола.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Шальке-04 тер Стеген Марк-Андре Горецка Леон
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