Вратарь «Барселоны» тер Стеген хотел бы видеть в команде Горецку

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отметил, что положительно смотрит на вариант перехода в команду полузащитника «Шальке» Леона Горецки. Рыночная стоимость 22-летнего хавбека оценивается в 23 миллиона евро.

«Леон – фантастический игрок. Он мне нравится как футболист, и как человек. У него на месте голова и отличные футбольные качества. Он мог бы играть за большую команду в Европе.

Я не знаю, где Горецка в итоге окажется. Но этот футболист стал бы хорошим подписанием», – сказал вратарь.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Германии девять матчей, в которых забил четыре гола.