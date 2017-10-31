Корреа не поможет «Севилье» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Севильи» Хоакин Корреа не сможет помочь своей команде в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Спартака». Футболист получил мышечную травму в игре испанского чемпионата с «Леганесом», которая завершилась со счетом 2:1.

После встречи футболист прошел медицинское обследование. По его результатам было принято решение дать игроку восстановиться.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» состоится в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.