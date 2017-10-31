Ярошик: «Неудачи ЦСКА в Лиге чемпионов объяснить сложно»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик затруднился с ответом на вопрос о неудачах армейцев в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Неудачи ЦСКА на групповой стадии Лиги чемпионов объяснить сложно. Наверное, это совокупность нескольких факторов: силы соперников, проблем с составом и банального невезения.

Но не стоит преждевременно списывать ЦСКА со счетов. Уверен, они будут биться до последнего шанса и постараются зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Считаю, что «Базель» армейцам по зубам», – считает Ярошик.

После трех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы А. На счету армейцев три балла.