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  • Фанату «Крыльев Советов» за сжигание шарфа «Рубина» на три года запретили посещать стадионы

Фанату «Крыльев Советов» за сжигание шарфа «Рубина» на три года запретили посещать стадионы

30 октября 2017, 20:29
7

Мировой суд города Казани вынес наказание болельщику самарских «Крыльев Советов», который во время матча 1/8 финала Кубка России против «Рубина» сжег шарф татарстанского клуба. Фанат не сможет в течение трех лет ходить на стадионы.

«Один из фанатов «Крыльев Советов» – 29-летний житель г. Новокуйбышевск, – который сжег во время игры шарф «Рубина», Ново-Савиновским мировым судом арестован на 12 суток.

Также судом на него наложен административный запрет сроком на три года на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Он нарушил ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», – сказано в сообщении сайта Управления МВД России по г. Казани.

Напомним, что в следующий этап Кубка России прошли самарцы.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов
Комментарии (7)
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Сильвербой
1509386877
И что получается теперь фанат Рубина один будет ходить на это великое противостояни е!???
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С@НЁК.
1509387553
Многовато.
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DOCTOR PENALTY
1509388501
В 29 лет мозгов нет. Значит уже и не будет.
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3a zenit
1509389706
а фаната Спартака который из ракетницы шмалял медалью наградили?Показуха одноразовая.
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Decorhome
1509389915
Мозгов нет
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семёнычев
1509401690
Новокуйбышевск- город химиков, в котором экологических служб отродясь не было..... почему? да потому что состав воздуха неприемлем для людей и выжить там могут только мутанты, дети мутантов и родители таких же мутантов, как они сами..... было время, там электрички даже не останавливались, так они кирпичами окна выбивали на ходу и сами запрыгивали..... в Самаре детей не милиционерами пугали, а тем, что в Новокуйбышевск отправят....
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OfaZavr
1509437614
нужно всех кто нарушает так наказывать а не только одного.
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