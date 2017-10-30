Фанату «Крыльев Советов» за сжигание шарфа «Рубина» на три года запретили посещать стадионы

Мировой суд города Казани вынес наказание болельщику самарских «Крыльев Советов», который во время матча 1/8 финала Кубка России против «Рубина» сжег шарф татарстанского клуба. Фанат не сможет в течение трех лет ходить на стадионы.

«Один из фанатов «Крыльев Советов» – 29-летний житель г. Новокуйбышевск, – который сжег во время игры шарф «Рубина», Ново-Савиновским мировым судом арестован на 12 суток.

Также судом на него наложен административный запрет сроком на три года на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

Он нарушил ст. 20.31 КоАП РФ (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», – сказано в сообщении сайта Управления МВД России по г. Казани.

Напомним, что в следующий этап Кубка России прошли самарцы.