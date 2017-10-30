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  • Менье, которым интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал», раздумывает об уходе из «ПСЖ»

Менье, которым интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал», раздумывает об уходе из «ПСЖ»

30 октября 2017, 12:30
1

Защитник «ПСЖ» Томас Менье заявил, что задумывается над уходом из парижского клуба. С приходом Даниэля Алвеса минувшим летом бельгиец получает не так много игрового времени, как в прошлом сезоне.

По информации СМИ, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

«После приезда Алвеса я абсолютно точно задаю себе этот вопрос. После хорошо проведенного прошлого сезона я сказал себе, что буду нужен команде и что мой статус в составе изменится.

Эмери говорит, что он не забыл проделанную мной работу и не сбрасывает меня со счетов. Но проблема в том, что я чувствую себя вторым вариантом на своей позиции», – сказал Менье.

Текущий контракт Менье с парижским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Ювентус Манчестер Юнайтед Менье Тома
Комментарии (1)
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STAFOR13
1509359444
В Ювентус отлично бы вписался, на место Лихтштайнера, уже возрастной игрок, пора обновлять потихоньку защиту
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