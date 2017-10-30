Менье, которым интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал», раздумывает об уходе из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Томас Менье заявил, что задумывается над уходом из парижского клуба. С приходом Даниэля Алвеса минувшим летом бельгиец получает не так много игрового времени, как в прошлом сезоне.

По информации СМИ, интерес к 26-летнему игроку проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

«После приезда Алвеса я абсолютно точно задаю себе этот вопрос. После хорошо проведенного прошлого сезона я сказал себе, что буду нужен команде и что мой статус в составе изменится.

Эмери говорит, что он не забыл проделанную мной работу и не сбрасывает меня со счетов. Но проблема в том, что я чувствую себя вторым вариантом на своей позиции», – сказал Менье.

Текущий контракт Менье с парижским клубом рассчитан до конца июня 2020 года.