Фарфан: «Я – гений? Ни в коем случае! У нас вся команда гениальная!»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал автором дубля в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РФПЛ, а также отдал голевую передачу в моменте с третьим голом. 33-летний футболист признался, что это один из лучших матчей для него в составе столичного клуба.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

— Два гола и голевая передача. Как это было?

— В первом голе мы быстро вышли в контратаку. Я бежал по диагонали, успел к мячу раньше вратаря и смог его обвести. Во втором голе все решил длинный пас. Я тоже смещался по диагонали и мне удался хороший удар в дальний угол. Третий эпизод — выход один на один. Хорошо, что я успел поднять голову и увидел, где находится Алексей Миранчук. Покатил ему мяч в центр — и вот, 3:0.

— Это ваш лучший матч за «Локомотив»?

— Надеюсь, что лучшие матчи впереди. Я много работаю и буду продолжать работать еще больше. Работаю на команду.

— Юрий Семин сказал, что вы гений…

— Я? Ни в коем случае! У нас вся команда гениальная!