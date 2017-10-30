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  • Фарфан: «Я – гений? Ни в коем случае! У нас вся команда гениальная!»

Фарфан: «Я – гений? Ни в коем случае! У нас вся команда гениальная!»

30 октября 2017, 07:41
5

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан стал автором дубля в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РФПЛ, а также отдал голевую передачу в моменте с третьим голом. 33-летний футболист признался, что это один из лучших матчей для него в составе столичного клуба.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

— Два гола и голевая передача. Как это было?

— В первом голе мы быстро вышли в контратаку. Я бежал по диагонали, успел к мячу раньше вратаря и смог его обвести. Во втором голе все решил длинный пас. Я тоже смещался по диагонали и мне удался хороший удар в дальний угол. Третий эпизод — выход один на один. Хорошо, что я успел поднять голову и увидел, где находится Алексей Миранчук. Покатил ему мяч в центр — и вот, 3:0.

— Это ваш лучший матч за «Локомотив»?

— Надеюсь, что лучшие матчи впереди. Я много работаю и буду продолжать работать еще больше. Работаю на команду.

— Юрий Семин сказал, что вы гений…

— Я? Ни в коем случае! У нас вся команда гениальная!

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (5)
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папа сибиряк
1509339070
и правильно гений это Бубнов, Бышевец и Рейнгольд )
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NeoNaTe
1509343161
Не забуду его фразу "ради локомотива готов стоять даже на воротах". Молодец парень, настоящий трудяга.
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ProstoPolzovatel
1509346769
Ярлыки вешать не буду, но твой вклад в победу над Зенитом очень весомый...продолжай в том же духе)
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OfaZavr
1509353559
молодец, так и продолжай!
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Супермачо
1509380409
Он + Фернандеш и братья Миранчуки - очень даже симпатичный наборчик у железнодорожников. Техничные, креативные. Смотреть приятно.
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