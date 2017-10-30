Нападающий «Жироны» о победе над «Реалом»: «В футболе возможно все»

Форвард «Жироны» Кристиан Стуани стал автором одного из голов в ворота «Реала» в матче 10-го тура испанской Примеры. После финального свистка он поделился своими эмоциями от этого результата.

«Исторический триумф. В футболе возможно все, если верить в это и прикладывать все силы для достижения цели. Это великолепно для «Жироны». Голасо», – написал уругваец в своем твиттере после матча.

Матч 10-го тура испанской Примеры «Жирона» – «Реал» завершился со счетом 2:1. Хозяева поля после этого результата обосновались на 12-й строке турнирной таблицы чемпионата Испании, имея на своем счету 12 очков. Столичные футболисты с 20-ю очками идут третьими. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет восемь баллов.