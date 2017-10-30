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Радимов просит не делать трагедии из-за поражения «Зенита»

30 октября 2017, 06:31
6

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов уверен, что не стоит делать трагедии из-за поражения команды в матче с «Локомотивом» на своем поле. При этом он отметил, что встревожиться стоит – отыграть отставание от соперника в три очка будет сложно.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

– По тому, как складывались события в первом тайме, казалось, что «Зенит» возьмет свое во второй половине встречи. Почему этого не случилось?

– Первый тайм точно остался за «Зенитом». Единственное, чего не хватило, – это гола. Если бы «Зенит» первым забил, то не проиграл бы точно. А то и развил бы успех. Что касается второго тайма, то Семин перестроил игру. Поскольку «Зенит» очень здорово атаковал через фланги (оттуда шла основная острота), то «Локомотив» усилил внимание к флангам. Поэтому у «Зенита» моментов во втором тайме стало мало: один случился после ошибки гостей на фланге, еще один – после индивидуальных действий Кокорина. Все остальные угрозы на флангах футболисты «Локомотива» свели на нет.

– Манчини после матча сказал, что не стоит делать трагедию из такого поражения от «Локомотива». Действительно ли это так – с учетом того, что большую часть сезона лидировал именно «Зенит»?

– Трагедии никакой точно нет. Быть взволнованным поражением – это другое. Понятно, что «Локомотив» провел матч здорово на контратаках и забил три мяча. Если посмотреть только на результат, то можно сказать, что он катастрофический. Если оценивать по тому, как развивалась игра, то «Зенит» показал хороший футбол, особенно в первом тайме. Трагедии действительно никакой нет, впереди еще половина чемпионата, но встревожиться надо, потому что теперь «Зениту» придется догонять. Три очка в пользу «Локомотива», при этом, я так понимаю, что три мяча на выезде отыграть у «Локомотива» в личной встрече едва ли удастся. Значит, надо будет четыре очка во втором круг отыгрывать. Но никакой трагедии: «Зенит» действительно показывает хороший футбол. Просто хочется, чтобы додавливали соперников, тогда все будет замечательно. Ну и удача не помешала бы…

– Перед этой игрой Максим Бузникин говорил о том, что отсутствие Леандро Паредеса будет легко компенсировано работоспособностью Матиаса Краневиттера. На деле же получается, что «Зенит» без Паредеса – совсем другая команда…

– Паредес более острый футболист, который чаще начинает атаки. Он чаще рискует, в этом его плюс. Многие обостряющие ситуацию вертикальные передачи доходят до адресата, в этом, конечно, огромное достоинство Паредеса. А компенсировал ли Краневиттер его потерю? «Локомотив» во втором тайме переиграл «Зенит» именно в центре поля. Попробую пояснить, почему. Железнодорожники очень плотно играли сзади, поэтому Миранчук и Фернандеш получили больше свободы и могли передачи отдавать тому же Фарфану беспрепятственно и точно. Если в первом тайме им этого не давали делать, потому что все время кто-то находился рядом, то во второй половине игры кто-то из этой тройки Кузяев – Ерохин – Краневиттер стал не успевать накрывать игроков середины поля. Вот они и отдавали передачи. Первый гол – из центральной зоны, за Миранчуком недосмотрели, а когда футболистам такого уровня даешь спокойно принимать мяч и спокойно атаковать, даешь время на размышление, то, конечно, им играть легко.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Паредес Леандро Краневиттер Матиас Радимов Владислав
Комментарии (6)
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vyacheslav1
1509337223
Трагедии в поражении и правда нет. Беда, по-моему, в другом: каждый раз в стартовом составе Зенита 6 легионеров. А в международных матчах - все 8-9. Четыре единовременно закупленных аргентинца вообще явный перебор. Миллер, видимо, полагает. что если ввалить на покупку иностранцев еще лимонов 300 евро. это обеспечит победы и в ЧР, и в ЛЕ, и в ЛЧ. Но это тот случай, когда всё правильно, а ответ не сходится :) Что-то команде нужно еще. И трех раз не надо, чтобы догадаться. что...
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nemolod
1509347272
Данное поражение-это сигнал,что не все в порядке прежде всего в обороне и что команда пропустив мяч,не может в течение 15-20 минут не только отыграться,но и пропустить еще два года! Все голы были пропущены при контратаках,а это значит,что защита не успевает вовремя возвращаться при срыве своей атаки,значит не работает в таких случаях подстраховка!
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Павелий
1509351264
Действительно, не стоит делат трагедию. Стоит привыкать к подобным результатам.
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serppion
1509364365
Вы из Локо насильника не делайте. Зенит уже и под пряников ложился, и Анжи с конями его потоптали. Тут не трагедия, а смехопанорама.
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