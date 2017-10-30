Паршивлюк: «Ростов» сам дал слабину, позволив «Спартаку» воспользоваться этим»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк считает закономерным результат матч 15-го тура со «Спартаком». По его словам, игра шла как на качелях. Стоит отметить, что 28-летний россиянин выступал за московский клуб с 2007 по 2016 год.

Матч 15-го тура РФПЛ «Ростов» – «Спартак» закончился со счетом 2:2. Столичные футболисты занимают после этой встречи шестую строчку в турнирной таблице в 22 очками. Ростовчане идут восьмыми с отставанием в четыре балла.

— Как оцените результат матча со «Спартаком»?

— Я думаю, результат закономерен. Обе команды не хотели проигрывать, играли в обоюдоострый футбол. Считаю, что мы в первые полчаса матча имели преимущество — забили гол, провели несколько удачных атак. Дальше случился этот провал — две ненужные ошибки, которые позволили «Спартаку» выйти вперед. До перерыва преимуществом владел уже соперник. Во втором тайме мы смогли перестроить игру, имели территориальное превосходство. Не скажу, что было много моментов, мы редко доводили дело до удара. Но хорошо, что все же использовали один стандарт и спасли матч.

— Два гола за три минуты «Ростов» пропустил, дав Фернандесу и Денису Глушакову свободно пробить из-за пределов штрафной площади. Эти эпизоды можно назвать случайностью?

— Думаю, случайностей в футболе не бывает. Мы допустили совершенно грубые ошибки, а «Спартак» — достаточно сильная команда, чтобы воспользоваться этими просчетами. Так что все закономерно — мы сами дали слабину и позволили сопернику выйти вперед, хотя перед этим достаточно уверенно играли.

— Сказываются потери в центре из-за травм Артура Юсупова и Павла Могилевца?

— У нас есть ребята, которые могут их заменить. Хотя, конечно, упомянутых вами футболистов не хватает. Всегда сложно перестраиваться на ходу, наигрывать новые сочетания. В разгар сезона, между матчами это сделать нелегко. Но я не думаю, что именно это привело к двум голам «Спартака». Там были ошибки, которых можно было избежать в любом составе. Минутная расслабленность, потеря концентрации — и нам забили два гола.