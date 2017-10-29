Фернандиньо назвал нынешний состав «Манчестер Сити» сильнейшим в истории

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился впечатлениями от победного матча 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (3:2).

«Сейчас хорошее время для нас, мы забиваем много голов и выигрываем матчи. Надеюсь, это поможет нам в конце сезона.

Я всегда рад забить гол, особенно против команды с такой сильной обороной, но больше радует сама победа. Я доволен сегодняшним матчем!

Болельщики с удовольствием смотрят наши матчи и с энтузиазмом поддерживают команду. Это мотивирует нас. Возможно, нынешний состав – сильнейший в истории клуба», – сказал Фернандиньо.