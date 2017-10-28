Покеттино упрекнул Алли за нереализованный момент в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итог матча десятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Аргентинец посетовал на нереализованный момент своим футболистом.

«Была обоюдоострая игра с моментами у тех и других ворот. Если смотреть на нашу самоотдачу, то мы не заслужили поражения. Нам просто в конце не повезло – ошиблись и пропустили. Сделаем выводы и пойдем дальше.

Спрашиваете, сказалось ли отсутствие Гарри Кейна? Если бы Деле Алли реализовал свой момент, то никто бы не вспомнил о том, кто отсутствовал у нас», – сказал тренер.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.

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