Кришито: «Я давно в «Зените», у команды всегда был дух победителя»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился мнением относительно хорошего выступления в нынешнем сезоне нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Также итальянец рассказал, какие функции возложены на него, как на капитана команды.

– У вас есть объяснение, что случилось с Кокориным? В этом сезоне это просто новый игрок.

– Он сменил позицию. Он в прошлом году играл на фланге, а он должен играть в центре. Он прекрасно входит в штрафную, использует это пространство.

– Вы и Анюков – два ветерана команды. Как изменился «Зенит» за эти годы?

– Да, я давно в «Зените». У «Зенита» всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.

– Ну шутят же, что функция капитана – это обменяться вымпелами и обсудить премиальные.

– Да нет, это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.