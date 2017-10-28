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  • Панюков: «Два года я катался по Европе, теперь хочу дома денежку заработать»

Панюков: «Два года я катался по Европе, теперь хочу дома денежку заработать»

28 октября 2017, 13:04
30

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал, почему решил перебраться в Европу пару лет назад, а также о причинах возвращения в российский чемпионат.

– В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу – по вашим словам, молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах РФПЛ. Сейчас придерживаетесь того же мнения?

– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

– Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома, денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо.

– Вы за или против лимита на легионеров?

– За.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Зенит-2 Панюков Андрей
Комментарии (30)
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Gullit 76
1509185810
Надо было играть,а он кататься ездил!
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Полная Канистра
1509187972
Анюкова на Панюкова вот тебе и денежка больше ни где не дадут много
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Eddyson
1509188336
- Теперь хочу поиграть дома, денежку заработать – Вы за или против лимита на легионеров? – За. --------------------------- Конечно "за". Не было б лимита, эти нехорошие европейцы приехали сюда вслед за Панюковым и плакала бы "денежка". Лимит для паспортистов и их агентов, а народ ногами в сторону от стадионов голосует, не желая смотреть на панюковых.
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lekseij2007
1509192664
Вот даже этот тип знает, что за пешие прогулки по полю в РФ можно заработать. Эх. Позорище Вам Мудко.
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filosof sparty
1509193391
Вот это и есть зарплата, которой достойны наши футболёры!!! А теперь объясните: Панюков-1200€/мес, Дзюба-200000€/мес!!!! Как такое может быть!???? Совершенно одинаковая эффективность, а получает в 200!!!! раз больше...
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Garrincha58
1509193488
бездарь сразу видно ищет там где мягко и сытно
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MrSmit
1509195395
Тупорылый урод.
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vshter76
1509195616
Конечно за лимит, без лимита тебе и здесь никто платить 1200 евро не будет
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DKGOM
1509201850
Вот она сущность игроков нынешнего времени. Наигрались а теперь денежку хотим. А не хочешь за 200 евро за месяц у станка постоять от звонка до звонка? Футбол в России умирает и это больно.
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OfaZavr
1509203512
конечно там ради того чтобы денежку заработать нужно жилы рвать, а тут и так сойдет и платят больше.
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