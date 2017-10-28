Панюков: «Два года я катался по Европе, теперь хочу дома денежку заработать»

Нападающий «Зенита-2» Андрей Панюков рассказал, почему решил перебраться в Европу пару лет назад, а также о причинах возвращения в российский чемпионат.

– В свое время вы активно пропагандировали переезд за границу – по вашим словам, молодому футболисту гораздо полезнее играть в низших лигах европейских чемпионатов, чем оставаться на скамейке запасных в клубах РФПЛ. Сейчас придерживаетесь того же мнения?

– Вы знаете, все от человека зависит. Если дублер получает чуть больше своих сверстников и довольствуется попаданием в заявку – это одно. Если человек готов отказаться от денег и хочет набраться опыта в Европе – совсем другое. Я два года назад сделал выбор в пользу заграницы. Считаю, что поступил правильно – это время пошло мне на пользу. Другие ребята сидели, сидели в заявке в России. И пропали.

– Да, но и вы сейчас вернулись в Россию.

– Верно. Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома, денежку заработать. Это немаловажный факт – мне уже двадцать три года. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо.

– Вы за или против лимита на легионеров?

– За.