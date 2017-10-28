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  • Бубнов: «В матче с «Локомотивом» «Зенит» соберется. У него больше шансов на победу»

Бубнов: «В матче с «Локомотивом» «Зенит» соберется. У него больше шансов на победу»

28 октября 2017, 11:52
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив».

Встреча пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» соберется, у команды Роберто Манчини было время на подготовку, анализ ошибок. Когда, если не сейчас, расставлять все точки над «i»? У «Локомотива» не сыграет Тарасов, придется перестраиваться. Считаю, что у «Зенита» больше шансов на победу, но не исключаю любого исхода. «Локомотив» как минимум даст бой, игра получится интересной. Возможно все», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Urry
1509181370
Надеюсь, что соберется
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insider_retro
1509182069
Поединок команд позволит определить их нынешний статус на верху таблицы первенства!!.. Эта игра будет кульминацией прогнозов, тренерских подходов и показателем силы команд на данный момент!!..
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Masteralex
1509185105
в прошлом матче по его прогнозу Зенит должен был просто раздавить ЦСКА, а то что было в итоге мы все видели футбольное трепло, которого называют "эксперт" постоянно зудит и очень редко попадает со своими очевидными всем прогнозами, которые на 100% не сбываются, если вдруг что-то пошло не по коэффициентам букмекеров ЦСКА в его прогнозах тоже должен был победить вчера
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dyema
1509187132
Редкий случай, когда согласен с Бубновым)))
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koli4ka
1509187902
Ыкспэрт сказал,значит так тому ибЫть...
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ronaldo534
1509188269
Разве матч в 19:00? а не в 16:30?
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Dominator777
1509193625
Шансы на победу у обеих клубов равны, но у Зенита будет мощнейшая поддержка болельщиков на Баклан-арене.
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Виктор12
1509198949
Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. «Зенит» – «Локомотив»: назначен судья – Виталий Мешков (Дмитров). А я что говорил! Илья Геркус: теперь мы едем в Петербург с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ настроением??? Илья! Не забудьте прихватить замечательного арбитра, чтоб ЧЕСТНО судил! А то поставят, какого-то Мешкова, Безбородова или другого СКАНДАЛИСТА и будут они чудить в пользу Зенита! Очень важно в этой игре, чтоб арбитр не партачил в пользу Зенита, как Вилков им посвистывал в матче с ЦСКА, и тогда игра ПОЛУЧИТСЯ, а победит, как всегда СИЛЬНЕЙШИЙ! Будем всегда РАДЫ!!! Мешков это КРЕАТУРА Газпрома и он уже НЕОДНОКРАТНО скандалил в пользу Зенита! Газпром ДОБИЛСЯ, чтобы Мешкова поставили на эту игру с Локомотивом! И вот вам результат! Мешков будет ТОПИТЬ Локомотив, как Безбородов в матче за Суперкубок!!! ЮРИЙ СЁМИН: "ВОТ БЫ В ПИТЕРЕ БЫЛИ ВИДЕОПОВТОРЫ"??? И не только в Питере, но и в Москве и на других стадионах РФПЛ и ФНЛ! Тогда бы и Зенит и Спартак были в середине таблицы! Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить. Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса! А как Левников ТОРМОЗНУЛ железнодорожников и получил двойку за скандалы! Вот вам и судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива! Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? На всю страну он ими "размахивал" и ГРОЗИЛСЯ установить, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!! Ни слуху, ни духу, что не скажешь про судейские СКАНДАЛЫ! Они БЛАГОПОЛУЧНО продолжают греметь на всю страну и кочуют от тура к туру, а Будогосский и в ус НЕ ДУЕТ!
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Андрей3088
1509212506
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
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prezent2017
1509220155
То у Локо больше шансов, то у Зенита... Ты уж определись, буба!
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