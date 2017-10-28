Бубнов: «В матче с «Локомотивом» «Зенит» соберется. У него больше шансов на победу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором сыграют «Зенит» и «Локомотив».

Встреча пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Зенит» соберется, у команды Роберто Манчини было время на подготовку, анализ ошибок. Когда, если не сейчас, расставлять все точки над «i»? У «Локомотива» не сыграет Тарасов, придется перестраиваться. Считаю, что у «Зенита» больше шансов на победу, но не исключаю любого исхода. «Локомотив» как минимум даст бой, игра получится интересной. Возможно все», – сказал Бубнов.