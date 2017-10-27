Прокуратура Чечни: «Студентов ходить на матчи «Ахмата» не принуждают»

Прокуратура Чеченской республики проверила информацию о якобы принуждении местных студентов посещать домашние матчи грозненского «Ахмата». По мнению правоохранителей, нарушений в этом плане со стороны властей нет.

«По результатам прокурорской проверки доводы, изложенные в статье, не нашли своего подтверждения.

Так, согласно данным Чеченского государственного университета, указанная встреча вовсе не проводилась.

Кроме этого, не установлены случаи принуждения студентов к посещению футбольных матчей. Соответствующие обращения в прокуратуру республики также не поступали», – сказано в заявлении на официальном сайте чеченской прокуратуры.

«Ахмат» идет на десятом месте РФПЛ.