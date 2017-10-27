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  • Фарфан: «Страшен ли «Зенит»? Смешной вопрос. Я играл против Месси»

Фарфан: «Страшен ли «Зенит»? Смешной вопрос. Я играл против Месси»

27 октября 2017, 16:20
26

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Перуанский форвард подчеркнул, что не боится футболистов команды из Санкт-Петербурга.

– Видели «Зенит» в деле? Страшно?

– Вот сейчас вы смешно спросили. Чего бояться? Они и мы футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В «Зените» есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором «Локомотиву» нужно еще и победить. Разве это повод для страха?

– Как победить «Зенит» – перебороть или переиграть?

– Не допускать ошибок. Нам придется и играть, и бороться, из этого вообще состоит футбол. Да и ошибки наверняка будут: главное, чтобы не глупые и поменьше. Не стоит пропускать на последних минутах таймов, дарить мяч сопернику у своих ворот и так далее.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (26)
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Тони Монтана Б
1509110836
Хорошо сказал.
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insider_retro
1509111109
Молодчик!! Про игру с Месси толково вставил!!
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paracetamol
1509111220
Ты против Месси не играл, Месси - форвард, как и ты. А играть ты будешь против Ивановича, Мамманы, Кришито, Краневиттера... А эти ребята из тебя селедку сделают и под пивцо закусят.
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dok66
1509111337
И точно смешно спросил ! Какой страх может быть на футбольном поле !
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Полная Канистра
1509112615
Страшно? залез под стол и ржал там и МАТЧ ТВ с ним
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ARTHUR19
1509113065
Только Месси по-прежнему играет в Барселоне, а тебя в Локомотив отправили.
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Артурка32
1509116645
Смешные вопросы, но ответил на них правда достойно
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la verdad
1509117914
Страшен ли Фарфан Зениту??? Ха-ха. Они играли против "Пней Иуды" :)))
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OfaZavr
1509118504
правильно, было бы кого бояться.
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Fan Loko mik
1509129376
Правильно чего их бояться, играть надо и бороться на каждом участке поля как с Краснодаром и всё будет ОК!!!!
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