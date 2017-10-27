Фарфан: «Страшен ли «Зенит»? Смешной вопрос. Я играл против Месси»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Перуанский форвард подчеркнул, что не боится футболистов команды из Санкт-Петербурга.

– Видели «Зенит» в деле? Страшно?

– Вот сейчас вы смешно спросили. Чего бояться? Они и мы футболисты, победитель заранее неизвестен. Я тут недавно против Месси сыграл и не очень боялся, честно говоря. В «Зените» есть сильные ребята, но и мы не из последних. Обеим командам важно сделать хорошее шоу, в котором «Локомотиву» нужно еще и победить. Разве это повод для страха?

– Как победить «Зенит» – перебороть или переиграть?

– Не допускать ошибок. Нам придется и играть, и бороться, из этого вообще состоит футбол. Да и ошибки наверняка будут: главное, чтобы не глупые и поменьше. Не стоит пропускать на последних минутах таймов, дарить мяч сопернику у своих ворот и так далее.

Напомним, матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».