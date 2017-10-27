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  • Директор «Амкара»: «Геи в российском футболе? Слава богу, с этим я не встречался»

Директор «Амкара»: «Геи в российском футболе? Слава богу, с этим я не встречался»

27 октября 2017, 13:01
28

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о геях в российском футболе. По словам Маслова, он еще не встречал игроков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

– Есть ли игроки-геи в российском футболе?

– Слава богу, с этим я еще не встречался. Надеюсь, и не встретятся никогда.

– Почему?

– Я не нетолерантен, но я за все хорошее, но без пропаганды. Когда иду по московским улицам, вижу, мальчик и девочка сидят и что-то обсуждают, может, даже целуются. Мне от этого на душе приятно становится. Вот это изначально хорошо. Когда я в Европе вижу, как за руку идут молодые люди, мне от этого ни хорошо и ни плохо, а как-то некомфортно. Делайте все, что хотите, любовь – она такая, но не пропагандируйте. В Библии написано, что он создал Адама и Еву. Он же не создал Адама и Адама. И дети рождаются от мальчика и девочки. Ни от мальчика и мальчика, ни от девочки и девочки.

– Представь: тебе звонит агент, футболист классный, ты понимаешь, что он усилит команду, но он гей.

– Тяжелый вопрос, потому что вопрос в профессиональных качествах. Если я смотрю на него и понимаю, что это Деннис Бергкамп, – называю просто первую фамилию – конечно, нужно идти к тренеру советоваться. Но кроме профессиональных качеств, есть еще вопрос адаптации в коллективе и на работе, например, в Перми.

– Как футболисты «Амкара» это воспримут?

– Это индивидуальный подход каждого. Я не готов говорить о том, как той или иной футболист к этому отнесется. У нас в команде, насколько я знаю, все ребята либо женатые, либо с девушками живут. Могу за каждого ручаться, что он традиционной ориентации.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (28)
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Kotofey75
1509098604
Геи-нет.... Пидоров полно)
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multiscan
1509099350
Ну, нашли исчо одну промблему для обсасывания. В остальном у нас всё в порядке в стране? Можно проанализировать наши анекдоты и по ним определить, кто в разные времена был виноват в наших бедах. Начиналось всё с евреев, потом был период иностранцев, потом виновниками "назначили" инопланетян и геев... Кто следующий?
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woyser
1509100672
Ну, очень корреспондента волнует тема пидоров)))
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Юрэс
1509101278
Да молодец. Тактично дал понять, что это (аж противно писать) НЕПРАВИЛЬНО! !!!!!! Тут же нах посылать нельзя
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Черкизовский Кот
1509101284
Хватит писать про НЕфутбольные темы! Провоцируете людей на гневные комментарии, а потом баните. ХВАТИТ!!!
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turist82
1509102087
Одного гея точно знаю - дзюба. Хотя он не гей а скорее - тридварас
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Мяучело
1509106444
а как же зенит в полном составе?
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dok66
1509110001
Обратите внимание , коллеги , вопрос задан директору Амкара !А не московского , или питерского клуба ! Потому как на львиной территории России никакой толерантности к геям просто нет !
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multi1984
1509110309
Реальные пацаны не допустят гомосеков дальше Питера и Москвы)))
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paracetamol
1509111414
Возьми гея, он тебе всю команду пере...т.
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