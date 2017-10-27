Директор «Амкара»: «Геи в российском футболе? Слава богу, с этим я не встречался»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал о геях в российском футболе. По словам Маслова, он еще не встречал игроков с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

– Есть ли игроки-геи в российском футболе?

– Слава богу, с этим я еще не встречался. Надеюсь, и не встретятся никогда.

– Почему?

– Я не нетолерантен, но я за все хорошее, но без пропаганды. Когда иду по московским улицам, вижу, мальчик и девочка сидят и что-то обсуждают, может, даже целуются. Мне от этого на душе приятно становится. Вот это изначально хорошо. Когда я в Европе вижу, как за руку идут молодые люди, мне от этого ни хорошо и ни плохо, а как-то некомфортно. Делайте все, что хотите, любовь – она такая, но не пропагандируйте. В Библии написано, что он создал Адама и Еву. Он же не создал Адама и Адама. И дети рождаются от мальчика и девочки. Ни от мальчика и мальчика, ни от девочки и девочки.

– Представь: тебе звонит агент, футболист классный, ты понимаешь, что он усилит команду, но он гей.

– Тяжелый вопрос, потому что вопрос в профессиональных качествах. Если я смотрю на него и понимаю, что это Деннис Бергкамп, – называю просто первую фамилию – конечно, нужно идти к тренеру советоваться. Но кроме профессиональных качеств, есть еще вопрос адаптации в коллективе и на работе, например, в Перми.

– Как футболисты «Амкара» это воспримут?

– Это индивидуальный подход каждого. Я не готов говорить о том, как той или иной футболист к этому отнесется. У нас в команде, насколько я знаю, все ребята либо женатые, либо с девушками живут. Могу за каждого ручаться, что он традиционной ориентации.