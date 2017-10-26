Оланаре и Дзагоев отправились в Тулу с ЦСКА

Игроки ЦСКА Алан Дзагоев и Аарон Оланаре отправились с командой в Тулу, где пройдет матч 15-го тура чемпионата России с «Арсеналом».

Ранее появилась информация, что Дзагоев оправился от травмы и вернулся в общую группу. Также в списке игроков, которые поехали в Тулу, есть нападающий Аарон Оланаре. В заявке на матч с «Зенитом» в прошлом туре чемпионата он отсутствовал.

Игроки ЦСКА, которые поехали в Тулу: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин, Бибрас Натхо, Александр Головин, Георгий Миланов, Алан Дзагоев, Астемир Гордюшенко, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Фeдор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Витиньо, Аарон Оланаре.

Матч ЦСКА – «Арсенал» начнется завтра в 19:30 по московскому времени.