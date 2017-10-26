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Рахимов не ждет открытого футбола в исполнении «Локомотива» в Санкт-Петербурге

26 октября 2017, 11:28

Известный российский тренер Рашид Рахимов рассказал о том, какой сценарий подготовят «Зенит» и «Локомотив» в воскресном матче в рамках чемпионата России. По его словам, не стоит рассчитывать на открытую игру в исполнении столичного клуба.

«Я на 90 процентов уверен, что «Локомотив» не будет играть с «Зенитом» в открытый футбол. Это достаточно опасно.

Очень важен в такой игре будет первый забитый мяч. Я тоже самое говорил о матче ЦСКА – «Зенит», где пропущенный гол заставил бы проигрывающую команду заиграть иначе, открываться. Но гола не случилось. Мы видели, что ЦСКА до последнего старался навязывать свою волю, вязкую игру, сбрасывал скорость «Зенита», чтобы команда Манчини не могла развивать свои быстрые атаки. Когда «Зенит» преодолевал все это, армейцы старались быстро вернуться за линию мяча и играть очень плотно в обороне, чтобы не было открытых зон. В итоге получилась закономерная ничья.

Такая же игра будет и с «Локомотивом», который будет гнуть свою линию. Раскрываться с «Зенитом» опасно, если он найдет возможность для контратак, то у железнодорожников возникнут проблемы.

Если «Зенит» забьет мяч, тогда ему станет легче. Он сделает то же самое, что делал уже много раз – опустится ниже, но при этом индивидуально сильные футболисты будут стремиться убежать вперед и решить исход встречи», – считает Рахимов.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Рахимов Рашид
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