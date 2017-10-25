Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев: «У игроков «Рубина» боязнь реализации, но это пройдет»

Бердыев: «У игроков «Рубина» боязнь реализации, но это пройдет»

25 октября 2017, 22:40
12

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по поражению от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре… Главная проблема – реализация. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация… У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать — все будет нормально. Думаю, в ближайшие туры прибавим в качестве. Уверенность есть.

В первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающих неплохо сыграла концовку предыдущего матча. Желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет», — сказал 65-летний специалист.

В турнирной таблице РФПЛ казанский клуб занимает седьмое место.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Кубок Рубин Крылья Советов Бердыев Курбан
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508960637
Курбан Бекиевич знает как решать перечисленные проблемы. Ему это не впервой.Побед Рубину и очков.
Ответить
prezent2017
1508965820
Вали в Ростов, Курбан. Рубин - разворованная команда и конца стирке грязного белья не видно.
Ответить
a-rakhmatov
1508977129
Провал Бердыева....этот матч надо было выигрывать, тем более у Крыльев и дома....очень жаль, что продали Жонатаса
Ответить
rubinovyi2
1508998010
Да хотелось бы верить,что пройдет.
Ответить
Chernyi Lis
1509000403
не ставь кануна!!! и будет норм! бесполезная активность от матча к матчу..уже давно
Ответить
семёнычев
1509002504
Аналогичная ситуация с реализацией была в одном не бедном клубе,с одним не плохим форвардом... Закончилось всё тем, что у него отняли майку и теперь "11" начал играть
Ответить
ВАХА ZOV
1509002638
Короче "Позор джунглям".
Ответить
Pirboy
1509045954
Да Бекиевич, я Вам верю и надеюсь всё будет хорошо с Рубином.
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
12
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+