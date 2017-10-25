Бердыев: «У игроков «Рубина» боязнь реализации, но это пройдет»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по поражению от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре… Главная проблема – реализация. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация… У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать — все будет нормально. Думаю, в ближайшие туры прибавим в качестве. Уверенность есть.

В первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающих неплохо сыграла концовку предыдущего матча. Желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет», — сказал 65-летний специалист.

В турнирной таблице РФПЛ казанский клуб занимает седьмое место.