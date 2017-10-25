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    Бердыев: «У игроков «Рубина» боязнь реализации, но это пройдет»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по поражению от «Крыльев Советов» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «К сожалению, если в чемпионате можно исправить ситуацию, то в Кубке уже не сможем. Жалко, что вылетаем, хотя по игре… Главная проблема – реализация. Мы работаем неплохо, есть понимание того, что хотим. Реализация… У нас моментов в каждой игре немало. Будем забивать — все будет нормально. Думаю, в ближайшие туры прибавим в качестве. Уверенность есть.

    В первом тайме немного выпадал Набиуллин, в атаке не было активности с левого фланга. Во втором тайме эта активность появилась. Тройку нападения хотели поставить другую, но пара нападающих неплохо сыграла концовку предыдущего матча. Желание победить, двигаться оно есть. Боязнь реализации, забить есть, но это пройдет, я уверен. Дай бог, все нормально будет», — сказал 65-летний специалист.

    В турнирной таблице РФПЛ казанский клуб занимает седьмое место.

    Источник: ФК «Рубин»

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    25.10.2017 22:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 26 октября 2017, 22:25

      Да Бекиевич, я Вам верю и надеюсь всё будет хорошо с Рубином.

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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 26 октября 2017, 10:23

      Короче "Позор джунглям".

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 26 октября 2017, 10:21

      Аналогичная ситуация с реализацией была в одном не бедном клубе,с
      одним не плохим
      форвардом...
      Закончилось всё тем, что у него отняли майку и теперь "11" начал играть

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 октября 2017, 09:46

      не ставь кануна!!! и будет норм! бесполезная активность от матча к матчу..уже давно

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Chernyi Lis 26 октября 2017, 10:23

      А кого ставить?
      И так Кудряшов уже в полузащите.. Осталось Джанаева в нападение отрядить

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > семёнычев 26 октября 2017, 14:35

      в запасе до хрена сидят лучше его..одного напа оставить..на кануна играют и он все портатчит или проигрывает..

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 октября 2017, 09:06

      Да хотелось бы верить,что пройдет.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 октября 2017, 03:18

      Провал Бердыева....этот матч надо было выигрывать, тем более у Крыльев и дома....очень жаль, что продали Жонатаса

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2017, 00:10

      Вали в Ростов, Курбан. Рубин - разворованная команда и конца стирке грязного белья не видно.

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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:43

      Курбан Бекиевич знает как решать перечисленные проблемы. Ему это не впервой.Побед Рубину и очков.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 00:10

      Знать-то знает, да средств нет.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > prezent2017 27 октября 2017, 00:07

      Сначала бабло разворовали, а потом Курбана пригласили. Я считаю - наглость первостатейная!

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